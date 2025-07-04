Bakanlık'tan 'Spotify' açıklaması: Gerekli her adım atılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify'a tepki gösterdi.

Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

"DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR"

Spotify'nin daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, "Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"YETKİLİ KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Platformda "playlist" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler bulunduğunu söyleyen Mumcu, şunları kaydetti:

Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"