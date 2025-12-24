Balıkesir CHP'de rüşvet iddiaları: Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevden alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydı ve görüntülerde, belediyede işe girmek isteyen bir vatandaştan 50 bin TL talep edildiği, bu paranın ise CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin’e verilmesinin istendiği öne sürüldü.

Görüntülerde yer alan ifadelerde, belediyede istihdam karşılığında para istendiği, bu yöntemin parti kanalıyla yürütüldüğü iddiaları kayda yansıdı.

Kayıtlarda konuşan kişinin, söz konusu ücretin “bir aylık maaşa denk geldiğini” belirterek, “Bu işleri parti üzerinden yürütüyoruz, parayı ilçe başkanına ver” şeklinde yönlendirmede bulunduğu duyuluyor.

"BU İŞLER PARTİ KANALIYLA YAPILIYOR"

Kayıtlara yansıyan telefon görüşmesinde, işe alım sürecine aracılık ettiği iddia edilen kişinin, vatandaşa yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve süreci parti örgütü üzerinden yürüttüklerini söylediği duyuldu.

TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Ses kayıtlarında yalnızca para talebi değil, tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler de yer aldı.

Görüşmede, işe alınan kişinin farklı ilçelere sürülebileceği, çeşitli gerekçelerle işten çıkarılabileceği yönünde söylemler dile getirildiği iddia edildi.

CHP O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığı harekete geçti.

İl Başkanı Erden Köybaşı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların il yönetim kurulunda olağanüstü toplantıda değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk’ün görevlerinden alındığı, her iki isim hakkında da kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığı ifade edildi.

"ETİK DEĞERLERDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

CHP Balıkesir İl Başkanı Köybaşı açıklamasında, partinin köklü geçmişine ve etik ilkelerine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşlarımızın güvenini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Partimizin tüzel kişiliğini ve kurumsal yapısını zedeleyen hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir.

CHP yönetimi, sürecin parti içi disiplin mekanizmaları çerçevesinde titizlikle yürütüleceğini ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.