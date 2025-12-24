Fenerbahçe Spor Kulübü’nden “itidalli duruş” çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında, Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldı.

Saran’ın adliyede yaklaşık 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve burada saç ile kan örneklerinin alındığı öğrenildi.

SAÇ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu. Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu gelişmenin ardından Saran’ın jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındığı ve geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış anlamaları gidermek amacıyla bilgilendirme yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: