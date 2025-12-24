Fenerbahçe Spor Kulübü’nden “itidalli duruş” çağrısı

- Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran hakkındaki adli süreç nedeniyle taraftarlarına "itidalli duruş" çağrısında bulundu.
- Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra kan ve saç örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
- Yapılan testlerde kokain pozitif sonuç veren Saran, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında, Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldı.
Saran’ın adliyede yaklaşık 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve burada saç ile kan örneklerinin alındığı öğrenildi.
SAÇ TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu. Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu gelişmenin ardından Saran’ın jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındığı ve geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış anlamaları gidermek amacıyla bilgilendirme yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.
Sürecin bu aşamasında yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.