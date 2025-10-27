Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem: İşte deprem anında yapılması gerekenler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem anında uygulanması gereken önlemleri içeren bir rehber yayınladı.

PANİK YAPMAMAYA ÇALIŞMAK EN ÖNEMLİSİ

Rehbere göre, deprem sırasında panik yapmamak, telefonları sadece acil durumlar ve yangın bildirimleri için kullanmak büyük önem taşıyor.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyaların yanından uzak durulması ve hayat üçgeni oluşturacak şekilde masa altı veya sağlam koltuk, kanepe yanına çömelmek hayati önem taşıyor.

HAYAT KURTARAN KURAL: ÇÖK-KAPAN-TUTUN

Baş, iki el arasına alınarak veya yastık, kitap gibi koruyucu malzemelerle korunmalı; sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmeli. “ÇÖK-KAPAN-TUTUN” prensibiyle güvenli bir yere çömelmek, baş ve boynu korumak ve sabit bir yere tutunmak önem taşıyor.

Merdivenlere koşmamak, balkona çıkmamak, pencerelerden atlamamak ve asansör kullanmamak da rehberde yer aldı.

SARSINTIDAN SONRA BUNLARA DİKKAT

Mutfak, imalathane veya laboratuvar gibi iş yerlerinde ise ocak, fırın gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzemelerden uzak durulmalı.

Sarsıntı sona erdikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmeli.

Bina güvenli bir şekilde terk edilerek daha önce belirlenen toplanma alanlarına gidilmesi gerekiyor.

Okullarda sınıfta veya bürolarda sağlam masa ve sıra altına, koridorlarda duvar yanına çömelerek baş ve boynun korunması tavsiye ediliyor.

Ayrıca pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durulması ve sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, doğru bilgilerin sadece resmî kaynaklardan takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.