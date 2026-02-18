- Ramazan ayının başlamasıyla Türkiye genelinde camiler ilk teravih namazı için doldu.
- Müslümanlar, genç ve yaşlı demeden camilere akın etti.
- Hilalin görülmesiyle sahura kalkacak olan vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.
Başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret vesilesi olan, 11 ayın sultanı Ramazan, hilalin göründüğü coğrafyalarda ilk teravih namazıyla başladı.
Yarın ilk oruç için sahura kalkacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Türkiye'nin birçok ilinde de vatandaşlar, genci ve yaşlısıyla camilere akın etti.
BATMAN
Batman'da Hamidiye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
KIRŞEHİR
Kırşehir’de vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.
YOZGAT
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
KİLİS
Kilis'te Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'taki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, Abdulhamithan Camii'ne ilk teravih için geldi.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
İSTANBUL
İstanbul'da, Fatih Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
OSMANİYE
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami'nde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
TRABZON
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
EDİRNE
Edirne'deki Selimiye Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
ORDU
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde, ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
AYDIN
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'sinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.