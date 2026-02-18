Camiler ilk teravih namazı için doldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret vesilesi olan, 11 ayın sultanı Ramazan, hilalin göründüğü coğrafyalarda ilk teravih namazıyla başladı.

Yarın ilk oruç için sahura kalkacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde de vatandaşlar, genci ve yaşlısıyla camilere akın etti.

BATMAN

Batman'da Hamidiye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.

YOZGAT

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

KİLİS

Kilis'te Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, Abdulhamithan Camii'ne ilk teravih için geldi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İSTANBUL

İstanbul'da, Fatih Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami'nde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

TRABZON

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

EDİRNE

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

ORDU

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde, ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'sinde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.