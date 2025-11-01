Abone ol: Google News

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 08:21
Balıkesir'de deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

