Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.