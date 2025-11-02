Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
- Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.
- Önceki günlerde aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
Bu defa adresler Balıkesir'i gösterdi.
4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği ise 14 kilometre olarak açıklandı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 6.1'LİK DEPREM YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.
İstanbul, İzmir ve çevre illerde de sarsıntı şiddetli şekilde hissedilmişti.
Depremde 3 boş bina yıkılırken herhangi bir can kaybı bildirilmemişti.