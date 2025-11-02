Abone ol: Google News

Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 15:50 Güncelleme:
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
  • Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.
  • Önceki günlerde aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.

Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

Bu defa adresler Balıkesir'i gösterdi. 

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği ise 14 kilometre olarak açıklandı. 

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 6.1'LİK DEPREM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

İstanbul, İzmir ve çevre illerde de sarsıntı şiddetli şekilde hissedilmişti. 

Depremde 3 boş bina yıkılırken herhangi bir can kaybı bildirilmemişti. 

Gündem Haberleri