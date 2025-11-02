Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

Bu defa adresler Balıkesir'i gösterdi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği ise 14 kilometre olarak açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 6.1'LİK DEPREM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

İstanbul, İzmir ve çevre illerde de sarsıntı şiddetli şekilde hissedilmişti.

Depremde 3 boş bina yıkılırken herhangi bir can kaybı bildirilmemişti.