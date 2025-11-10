Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ise adeta beşik gibi sallanıyor...

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hem 01.06'da hem de 05.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı’da;

Saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde 11.01 kilometre derinlikte,

Saat 05.48’de 4.5 büyüklüğünde 13.25 kilometre derinlikte,

Saat 05.50’de 3.9 büyüklüğünde 7.03 kilometre derinlikte,

Saat 05.52’de 3.6 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,

Saat 06.01’de 3.4 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,

Saat 06.38’de 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,

Saat 06.42’de 3.1 büyüklüğünde 10.05 kilometre derinlikte,

Saat 06.57'de 3.0 büyüklüğünde 12.36 kilometre derinlikte,

Saat 07.28'de 3.1 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,

Saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde 10.38 kilometre derinlikte deprem oldu.

AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ