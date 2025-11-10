Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem 11,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- AFAD, depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını ve saha çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."