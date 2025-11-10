Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: