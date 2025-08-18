Abone ol: Google News

Balıkesir'de depremin yeni görüntüleri

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 09:08

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen deprem, belediye binasındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde sarsıntıyla birlikte odalardaki eşya ve belgelerin etrafa saçıldığı, çalışanlar ile vatandaşların panik içinde binayı terk etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

ARTÇILAR TEDİRGİN EDİYOR

Depremde ilçedeki birçok bina hasar görürken, halk hâlâ artçı sarsıntıların endişesini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

