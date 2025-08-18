Balıkesir'de depremin yeni görüntüleri

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen deprem, belediye binasındaki güvenlik kameralarına yansıdı.
PANİK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntülerde sarsıntıyla birlikte odalardaki eşya ve belgelerin etrafa saçıldığı, çalışanlar ile vatandaşların panik içinde binayı terk etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.
ARTÇILAR TEDİRGİN EDİYOR
Depremde ilçedeki birçok bina hasar görürken, halk hâlâ artçı sarsıntıların endişesini yaşıyor.
Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.