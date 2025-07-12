Balıkesir’de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta narkotik köpeği Dangal ile arama yapıldı. Dangal’ın tepki vermesi üzerine araç detaylı şekilde incelendi.
EKMEK ARASINDA 30 GRAM METAMFETAMİN
Yapılan aramada, araç içinde bulunan bir ekmeğin içinden 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.