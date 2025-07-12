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Balıkesir’de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kent merkezinde durdurulan bir araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, ekmek arasına saklanmış 30 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İHA İHA
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Balıkesir’de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta narkotik köpeği Dangal ile arama yapıldı. Dangal’ın tepki vermesi üzerine araç detaylı şekilde incelendi.

EKMEK ARASINDA 30 GRAM METAMFETAMİN

Yapılan aramada, araç içinde bulunan bir ekmeğin içinden 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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