Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir sallanmaya devam ediyor...

Sındırgı merkezli hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD'ın kayıtlarına meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü.

Bugün 3. kez sallanan kentte ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

BALIKESİR 2 KEZ DAHA SALLANMIŞTI

Kent sabahın erken saatlerinde ve öğle saatlerinde 2 kere daha sallanmıştı.

Depremler saat 06.59'da; 7 kilometre derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde ve 12.02'de yine 7 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde meydana gelmişti.