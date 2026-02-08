Emine Erdoğan'dan, Ürdün Kraliçesi'ne ilişkin paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin, Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi.

İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların, karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

VİDEO YAYINLADI

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmadan kesitler ile Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı anlara ilişkin görüntüler de bulunuyor.