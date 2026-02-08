TSK Steadfast Dart-26 için Almanya’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da Türk rüzgarı esiyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çarpıcı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, MSB konuyla ilişkili bir gönderi paylaştı.

"GÖREVLİ KARA UNSURLARIMIZ ALMANYA'YA BAŞARIYLA ULAŞTI"

MSB, paylaşımında Steadfast Dart-26'la ilgili bir gelişmeyi aktardı.

MSB, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

"TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı’na başarıyla ulaştırdı.

"MEHMETÇİK, YURT DIŞINDA DA GÖREVİNİN BAŞINDA"

Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında."

NATO’NUN EN GENİŞ KAPSAMLI TATBİKATI

Steadfast Dart-26, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya’da icra edilecek.

Steadfast Dart-26, ittifakın bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

Tatbikat, NATO’nun caydırıcılık ve müşterek harekat kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2 BİN PERSONELLE KATILIYOR

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvetle katılım sağlayacak.

Uçak intikallerinin tamamlanmasının ardından, Türk unsurlarının tatbikat kapsamındaki faaliyetlerine başlaması bekleniyor.