Balıkesir'de su kesintisi turizmi de vurdu: Sahiller boş kaldı

Mevsim normallerinin üzerinedeki sıcaklık değerleri, kuraklık ve pek çok sebep dolayısıyla, Tükiye'nin birçok noktasında su, bir problem oluşturmaya başladı.

Barajların doluluk oranları, yağışın olmamasıyla günden güne azalırken, su sorunu turizmi de vurdu.

AVŞA'DA SU KRİZİ YAŞANIYOR

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yaşayan Özden Şenyıldız, adada ilk kez karşılaşılan su kesintilerinin turizmi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Şenyıldız, eskiden su kesintileri öncesinde mesajla bilgilendirme yapıldığını ancak bu yıl böyle bir uygulamanın olmadığını belirtti.

"YOLLAR, SAHİLLER BOŞ KALDI"

Adaya gelen tatilcilerin su problemi nedeniyle başka bölgelere yöneldiğini ifade eden Şenyıldız, yolların, sahillerin ve eğlence mekanlarının boşaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Su kesintileri nedeniyle duş alma ve temizlik saatlerinin değiştiğini aktaran Şenyıldız, komşularının denizden tuzlu bir şekilde dönerek uyumak zorunda kaldığını belirtti.

TATİL BÖLGESİ, BU SEZON SAKİN GEÇİYOR

Yemek ve banyo ihtiyaçlarını dışarıdan alınan sularla karşıladıklarını ekleyen Şenyıldız, bu durumun hijyen sorununa yol açtığını ve pansiyonlar için maddi kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Adanın simgesi haline gelen sahil şeridinde çekilen fotoğraflarda, genellikle canlı olan ortamın bu sezon sakinliği dikkat çekiyor.

"İLK KEZ BU SEZON SU KESİNTİSİ YAŞIYORUZ"

Avşa sakinlerinden Özden Şenyıldız, adada ilk kez su kesintisini yaşandığını belirterek şu açıklamayı paylaştı:

Avşa'da sular eski düzeninde akmıyor. Eskiden sular kesileceği zaman mesajla bilgilendirme yapılırdı, bu yıl o da yok. Avşa'ya gelenler 'su problemi var' diye başka tatil beldelerine yöneldi. Yollar, sahiller, eğlence mekanları bomboş.

"BİZİM İÇİN HİJYEN SORUNUNA NEDEN OLUYOR"