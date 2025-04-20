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İHA

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gece saat 00:30 sıralarında seyir halinde olan motosiklet kontrolden çıktı.

Motosikletin sürücüsü Musa Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin orta refüje çarpmasıyla savrulan 23 yaşındaki genç, kazada ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kınay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ

Hayatını kaybeden Musa Kınay’ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.