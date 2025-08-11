Balıkesir'de vatandaşlar deprem anlarını anlattı

Balıkesir Sındırgı’da saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Yaşanan depremin ardından gelen artçılar devam ederken ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Sındırgı’ya bağlı Gölcük ve Kızılgül mahallelerinde bazı evler yıkılırken, Kızılgül'de caminin minaresi devrildi.

Artçılar nedeniyle eve giremeyen depremzedeler çareyi parklarda ve meydanlarda geçirmekte buldu.

"KIYAMET KOPTU, DEHŞETİ YAŞADIK"

Depremin merkez üssü olan ilçede Gölcük Mahallesi, depremden en çok etkilenen bölge oldu.

Çok sayıda binanın yıkıldığı mahallede, depreme düğün sırasında yakalanan vatandaşlar, "Düğün sonrası gelini getiriyorduk. Eve 100 metre kalmamıştı, bir kıyamet koptu. Herkes araçlarından indi, dehşeti yaşadık. Bazı evlerin çöktüğünü gördük" ifadelerini kullandı.