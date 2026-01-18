Ahmed Şara, Tom Barrack ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun, terör örgütü SDG'nin işgalinde olan bölgelere ilerleyişi sürüyor...

Bu kapsamda ordu güçleri en son Rakka kent merkezinde kontrolü sağladı.

Suriye'deki sıcak çatışmalar sürerken, kritik bir gelişme de yaşandı.

ŞARA VE BARRACK BİR ARADA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Başkent Şam'da görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşme; Suriye'de Fırat Nehri'nin her iki yakasında da gerçekleşen çatışmalar sürerken yapılıyor.

SURİYE'DE NE OLUYOR?

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Ahmed Şara başkanlığındaki yeni hükümet, ülkedeki silahlı grupları devlet çatısı altında birleştirmeyi öncelikli hedef haline getirdi.

Bu kapsamda, ABD'nin arabuluculuğunda 10 Mart mutabakatı imzalandı.

Mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarını Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

SURİYE ORDUSU, NOKTA ATIŞI OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

Şam yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.

Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası, Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirlen operasyon kapsamında terör örgütü SDG, Halep'ten çıkartıldı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye'de, terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı SDG'nin işgal ettiği bölgelere yönelik operasyonlar sürüyor.

Dün geceden bu yana gerçekleşen operasyonlar ile, Suriye'nin petrol ve doğalgaz sahası Deyrizor ve Rakka kentinde kontrol Suriye ordusuna geçti.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.