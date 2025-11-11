Balıkesir'deki deprem fırtınası ne anlatıyor? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 ve saat 00.02'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bölgede son 3 ayda 15 binden fazla sarsıntı oldu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YÜZLERCE TREN YAYI GİBİ FAYLAR VAR"

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Üşümezsoy, şunları söyledi:

Bu, Sındırgı'nın altında olan bir deprem. Güneye Yaylabayır'a doğru giden bir hat vardı. O tarafa doğru ilerlemedi. Bugünkü olan kuzeyde, hemen Sındırgı'nın altında yani, ilk olan 6.1'lik depremin sanki gerçek artçısı gibi. Öbür tarafta 'Gelenbe fayı' dediğimiz Akhisar'dan gelen faya doğru giden bir kesim var. Kuzey-güney doğrultulu bu faylar, sürekli deprem yapan faylar ama büyük bir deprem fay düzlemine ulaşmadığı için büyük deprem yapmıyor. Geçen gün de belirtmiştim Santorini örneğinde. Yan yana orada birbirine paralel yüzlerce tren rayı gibi faylar var. Bunlar büyük risk yaratmaktan uzaklaşıyor çünkü içinde fay düzlemleri büyük değil.

"6.1'LİK DEPREMİN GERÇEK ARTÇISI OLABİLİR"

Şimdi burada da güneye doğru giden birinci kırılmadan sonra ikinci 6.1'lik deprem oluştu. Daha sonra üçüncü olur mu diye beklerken 5 küsurluk bir deprem oldu. Fakat bu küreme içindeydi. Bu son deprem, dediğim gibi kuzeye doğru giderek Sındırgı'da 6.1'lik depremin gerçek artçısı olabilir. Gelenbe fayından çok Sındırgı'nın normal fayında olan depremdi. Bu, Gelenbe fayından çok Sındırgı fayının hemen batıda kırılmayan bir segmentinin üstünde olabilir. O zaman artçı olmaktan çıkar. Ama o yandaki segmenti kırılabilir. Yani bu komşu fay da kırılabilir. Fakat gördüğünüz gibi tam Sındırgı'nın batısında, kuzeyinde olan deprem ilk depremin artçısı veya onun yanındaki bir segmentin üzerinde olan bir kırılma.