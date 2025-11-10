Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9'luk deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir sallanmaya devam ediyor.

Deprem gerçeği her geçen gün kendini hatırlatmaya devam ediyor.

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde de hissedildiği belirtildi.

SIK SIK SALLANIYOR

Balıkesir'de üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi.

Türkiye'nin genel deprem aktivitesine bakıldığında yılda ortalama 25 bin deprem kaydedilirken, Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti.