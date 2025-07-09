Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Araçla ulaşımın olmadığı bölgede başlayan yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile kara müdahalesi ile devam edildi.

YANGININ HIZI KESİLDİ

Sabahın ilk ışıkları ile söndürme uçak ve helikopterlerinin yeniden aktif olması sayesinde yangının da hızı kesildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmeyen yangın bölgesinde helikopterlerin su aldığı havuzlara su takviyeleri yapıldı.

Yer yer dumanların çıktığı alanda havadan ve karadan müdahale devam ediyor.