Esra Ezmeci inkar etmişti: Mahkeme "klinik psikolog" ünvanını kullanamaz dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Esra Ezmeci’nin sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Esra Ezmeci, hem psikoloji lisans eğitimini hem de yüksek lisansını tamamladığını belirterek, klinik psikoloji ünvanı konusunda geçmişte bizzat kendisinin dava açtığını söyledi.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’a konuşan Ezmeci, hakkında kasıtlı olarak yanlış haberler yapıldığını savunarak, “Haberi Sözcü yaptı. Hem psikoloji hem yüksek lisansı yaptım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansını bitirdim. Yedi sene sonra klinik psikoloji için ben dava açtım. ‘O ünvan benim de hakkım’ diyerek dava açtım. Şimdi kasten yalan haber yaptılar. Yalan haberlere dava açacağım” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI SABİT: YETKİSİZ ÜNVAN KULLANDI

Öte yandan dosyaya yansıyan mahkeme kararında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere yer verildi.

Karara göre, Ezmeci’ye ait olduğu tespit edilen Beşiktaş Levent’teki adreste bulunan tabelada ve “esraezmecii” rumuzlu sosyal medya hesaplarında “Klinik Psikolog” ünvanının kullanıldığı belirlendi.

Denetim tutanakları, raporlar ve sosyal medya ekran görüntülerinin delil olarak dosyaya girdiği kaydedildi.

Mahkeme, sanığın klinik psikolog ünvanını kullanma yetkisi bulunmadığı halde bu ünvanı kullandığını sabit görerek, eylemin 1219 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

Bu kapsamda Esra Ezmeci’nin, 1219 sayılı Kanun’un Ek 13. maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Gerekçede, suçun işleniş biçimi, kusurun ağırlığı ve kastın yoğunluğunun dikkate alındığı belirtildi.