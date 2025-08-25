Balıkesir'in Marmara Adası'nda orman yangını

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

GEMİ İLE İTFAİYE ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

Sabah saatleriyle birlikte havadan da müdahaleye başlayan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.