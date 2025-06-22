Bandırma'da sınava geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir okulda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine dakikalar kala geç kaldığını fark etti.

Ailesiyle birlikte paniğe kapılan öğrenci, durumu hemen yetkililere bildirdi.

POLİS SİREN EŞLİĞİNDE SALONA ULAŞTIRDI

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ve devriye ekipleri hızla harekete geçerek öğrenciyi bulunduğu noktadan alıp siren eşliğinde sınav merkezine ulaştırdı.

Dakikalar kala içeri giren öğrenci derin bir nefes aldı.

KENT GENELİNDE ÖĞRENCİLER ÇEŞİTLİ SORUNLAR YAŞANDI

Bandırma genelinde bazı öğrenciler de sınav öncesi kimlik unutma, yanlış okul adresi ve trafik gibi sorunlar yaşadı.

Ancak emniyet ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahaleleri sayesinde adayların büyük çoğunluğu sınav salonlarına zamanında ulaştı.

TAKDİR TOPLAYAN MÜDAHALE

Polis ekiplerinin sınav sabahı gösterdiği duyarlılık, hem öğrencilerden hem de ailelerden büyük takdir topladı.

Sınav stresine rağmen yaşanan bu hızlı müdahale günün en dikkat çeken anlarından biri oldu.