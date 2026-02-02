Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltılarla devam ediyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün kamuoyunun yakından tanıdığı 26 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Ekipler tarafından sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alındı.

BARIŞ VE NİSA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Aynı operasyonda adı geçen ama yurt dışında olduğu tespit edilen, aralarında Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Şampiyonu Nisa Bölükbaşı gibi isimlerinde olduğu 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Survivor 2026'ya katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne giden oyuncu Barış Murat Yağcı'nın, yarışmadan diskalifiye edildiği öğrenildi.

Yağcı'yla ilgili geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika daha geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre; hemen ülkeye dönen Barış Murat Yağcı, havaalanında gözaltına alındı.