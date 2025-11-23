Barış Yarkadaş canlı yayında paylaştı: 70 bin TL'ye çalışan Yakup Öner'in mal varlığı 100 milyon TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalışan harita mühendisi Yakup Öner'in, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca, suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulunmuştu.

YAKUP ÖNER'E İLİŞKİN ÇARPICI İDDİALAR

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında CHP'ye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilen ve kamuoyunda "VIP Yakup" lakabıyla tanınan Yakup Öner'e de değinen Yarkadaş, Öner'in mal varlığı listesini de kalem kalem paylaştı.

"POLİS BUNUN EVİNİ BASTIĞINDA EVİNDEN 2 KİLO ALTIN ÇIKTI"

Barış Yarkadaş'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Tırnak içinde söylüyorum, tırnak içinde önemli kişilerin tamamıyla Yakup Bey irtibat kuruyor. Kim işini çözdürmek istiyorsa, kimin evinde kaçak varsa, kim balkonunu genişletecekse, kim ne yapacaksa Boğaziçi’nde gidiyorlar Yakup Öner ile görüşüyorlar.



Şimdi bu beyefendinin önemli bir özelliği var. Önemli özelliği de şu: VIP Yakup’un polis bunun evini bastığında evinden 2 kilo altın çıktı. Gerçekten. 2 kilo altın, döviz cinsinden paralar, iki tane lüks araba, başka arabalar da var da lüks olanları söylüyorum.

"KENDİSİNE PORSCHE ALMIŞ 16-17 MİLYON TL, EŞİNİN ARABASI 13-14 MİLYON TL"

Belediyede 70 bin TL maaşla çalışan Yakup Öner’in mal varlığı 100 milyon TL. Kendi adına, oğlunun adına, eşe dosta hiç yaptırmamış, hepsi kendi üstünde. Önemli bir beyefendi arabasını değiştirmiş, hanımefendinin güle güle kullansın Audi… Kendisine Porsche almış, 16-17 milyon TL. Eşinin arabası 13-14 milyon TL. Bir tane daha arabası var, onu da avukat arkadaşına hediye etmiş. Sonra evde 2 kilo altın, dövizler, paralar…

"BÖYLE BİR AŞAĞILIK SİSTEMİN İÇİNDEYİZ"

Ve şimdi diyorlar ki "Barış Yarkadaş sen çık bunu savun." Ya ben niye savunuyorum kardeşim Yakup Öner’i? Kemal Kılıçdaroğlu neden savunsun? Şimdi aşağılıkça saldırılar başladı troller yine, maaş alıyorlar ya. Konuşuyor küfür ediyor, konuşmuyor hakaret ediyorlar. Böyle bir aşağılık sistemin içindeyiz.

