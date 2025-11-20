Barış Yarkadaş, CHP’li vekillerin pazara çökme girişimini tek tek anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor...

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından şimdi de milletvekilleri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA ANLATTI

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Faysal Acar’ın kendisini aradığını ve CHP’li bazı milletvekilleri hakkında dikkat çeken iddialarda bulunduğunu söyledi.

PAZAR YERLERİNİ SATMAK İSTEDİLER

Faysal Acar’ın aktardıklarını paylaşan Yarkadaş, milletvekillerinin belediyeden pazar yerini 140 milyona alıp bir şirket üzerinden 1 milyar TL’ye satmak istediklerini öne sürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL SEN BUNLARI GÖRMÜYOR MUSUN"

Yarkadaş, "Tüccar mısınız siyasetçi misiniz? Böyle bir rezillik var. Özgür Özel, sen bunları görmüyor musun? Atatürk’ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz?" dedi.

"PAZARI BELEDİYEDEN ALIP VATANDAŞA SATMAK İSTİYORLAR"

Yarkadaş, CHP'li bazı milletvekillerinin yapmış olduğu usulsüzlükleri Atatürk'ün arkasına sığınarak gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

Bir aydır Faysal Acar ve arkadaşları İzmir de çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Bostanlı’da pazar yerinde CHP’li birkaç milletvekilinin belediyeden alıp şirket üzerinden pazarcılara yeniden satmak istiyorlar. 140 milyona alıp 1 milyara satmak istiyorlar. Pazarcı pazarını açıyor, belediye işgaliyesini vergisini ödüyor. Halden mal alınca da vergi ödüyor. Şimdi bir grup milletvekili pazara çökmek istiyor. Pazarı belediyeden alıp vatandaşa satmak istiyor.

"TÜCCAR MISIN, SİYASETÇİ Mİ?"