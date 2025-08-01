Barış Yarkadaş paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şarkılarla kutladılar

Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'de parti krizi derinleşiyor..

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sonlandırarak partinin yeni genel başkanı olmasıyla ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Yapılan kurultaya ilişkin şaibe iddialarıyla başlayan süreç devam ederken, bir yandan da Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arşivden görüntüler çıkarıyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

Yarkadaş, program sonrası sosyal medya hesabından CHP MYK üyelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı gün şarkılarla kutlama yaptığı anları paylaştı.

"İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ AÇIKLANDIĞI GÜN ŞARKILARLA KUTLAMA YAPIYORLAR"

Videoyu çekenin de Özgür Özel olduğunu belirten Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İşte Taksim Meydanı’nda bahsettiğim o video ve fotoğraf… Videoyu ve fotoğrafı Özgür Özel çekiyor. CHP MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı gün şarkılarla kutlama yapıyor. Aynı toplantılarda ittifaka 39 vekili de hep birlikte verdiler.

"CHP İÇİNDE ELEŞTİRİLEN KARARLAR, OY BİRLİĞİYLE ALINDI"

Paylaşımda, CHP içinde daha sonra eleştirilen bazı kararların, o dönem parti yönetimi tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.

Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sürecinde aktif rol aldığına dair bu hatırlatma, parti içindeki sorumluluk tartışmalarını da yeniden alevlendireceğe benziyor..