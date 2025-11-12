Barış Yarkadaş'tan Murat Gülibrahimoğlu çıkışı: Biz rüşvetçileri savunmak zorunda mıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar...

Yarkadaş, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamelere ve yurt dışına kaçan Murat Gülibrahimoğlu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, TGRT Haber’de konuştu.

MURAT GÜLİBRAHİM OĞLU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Gelinen son durumu değerlendiren Yarkadaş, "Baba ocağı denilen ilçe başkanlığına il başkanlığına gittiğinde insanlar çayını şekerini yanında getirirler, biz bu kültürü gördük... Kimdir bu Murat Gülibrahimoğlu ya?" diyerek sözlerine başladı.

"BİR GÜN YURT DIŞINA GİTMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

Niye gelmiyor kardeşim? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gazetecilik, milletvekili yaptığım süreçte 67 yıl hapisle yargılandım. Yazdığım, çizdiğim, söylediğim şeylerden dolayı. Bir gün yurt dışına gitmeyi düşünmedim. Bir gün kaçmayı düşünmedim. Yargılanacaksam da burada yargılanırım.

"SENİN YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARALARIN GÜNAHINI BEN ÇEKMEK ZORUNDA MIYIM"

Sen gitmiş Murat Gülibrahimoğlu'nu savunmuşsun. Nerde kardeşim bu Murat Gülibrahimoğlu?



Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak seni savunmak zorunda mıyım, senin yurt dışına kaçırdığın paraların günahını ben çekmek zorunda mıyım?

"ŞU İDDİANAMELERİ OKUDUKTAN SONRA AĞLAYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Yazık değil mi ya? Şu iddianameleri okuduktan sonra ağlayan arkadaşlarımız var örgütlerde. İnsanlar feryat ediyorlar. Kan ağlıyorlar. Partimizi ne hale getirdiğiniz diye.



Bir milletvekilinin işi yolsuzluk, hırsızlık iddiasını aklamak mıdır?



