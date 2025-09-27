Başıboş sokak köpeklerinin öldürdüğü Mahra'nın mezarına mama bıraktılar

Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını gördü ve yola fırladı.

O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.

YARALANDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız, ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, hayatını kaybetti.

MEZARINA ALÇAK SALDIRI

2022 yılında hayatını kaybeden küçük Mahra'nın mezarına köpekseverler tarafından mama bırakıldı.

Mamayı görenler, sorumlu olanların bulunmasını istedi.