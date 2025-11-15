Başlatılan seferberlik sonrası deprem bölgesinde yaşanan değişim görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin ardından tarihi gün...

Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliği meyvelerini verdi.

TOPLU ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ni gerçekleştirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

"TESLİM ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşurken deprem bölgesinde asrın felaketinden bu yana yaşanan değişimin görüntüleri ekrana geldi.

ÖNCESİ VE SONRASI

Görüntülerde başlatılan seferberlikte gelinen nokta gözler önüne serildi.

6 Şubat 2023'te molozlar içinde kalan şehirlerin, yeniden ayağa kaldırıldığı görüldü.

ŞEHİR PLANLAMASI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Görüntülerde, yıkılan evlerin tamamın yerine konulduğu görüldü.

Ayrıca, depremzedeler için yapılan yeni evlerin şehir planlaması içindeki düzeni de dikkat çeken noktalardan biri oldu.