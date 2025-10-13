Batı Şeria'ya getirilen Filistinli esirler coşkuyla karşılandı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail, Hamas ile oturduğu müzakere masasından uzlaşmaya vararak kalktı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bıraktı.

88 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 'müebbet hapis cezası'na çarptırılan 92 Filistinli serbest bıraktı.

YAKINLARIYLA KUCAKLAŞTILAR

Otobüslerle Batı Şeria'ya getirilen Filistinli esirler, tarihi bir kavuşma anına sahne oldu.

Esirler, getirildikleri otobüslerden alkışlar eşliğinde indi.

Coşkuyla karşılanan esirler, burada yakınlarıyla kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İSRAİLLİ ESİRLERİN SAĞLIKLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerine teslim edildi.

İsrailli esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, Filistinli mahkumlarda ise işkence ve darp izleri görüldü.

ESİRLER ARASINDAKİ FARK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Salıverilen Filistinliler halsiz, bitkin ve sağlıksız haldeyken İsraillilerin, dinç ve sağlıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Esirlerin fiziki görüntüleri arasındaki fark açıkça görülürken bu durum, İsrail'in acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.