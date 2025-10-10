Bayrampaşa Belediyesi seçimlerinde ortaya çıkan usulsüzlükte yaşananlar

CHP ve usulsüzlükler...

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerinin iradesi açık şekilde gasbedilmişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AK Parti’nin yaptığı itirazı haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SEÇİM YENİLENECEK

Bu kararla birlikte Başkan Vekilliği seçimi yenilenecek.

Mahkeme, kararında özellikle tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerine vurgu yaptı.

Mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili İbrahim Kahraman’ın, aynı zamanda aday olduğu için seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Birinci turda, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıkmıştı.

İkinci turda, CHP’li üyelerin mühürlediği zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda, 'İbrahim Akın' yazısında 'r' harfi eksik diye bir oy daha iptal edildi.

Son turda, ismin yanındaki küçük bir çizik gerekçe gösterilerek Akın’a verilen bir oy kanuna aykırı biçimde geçersiz sayıldı.

Aynı turda, CHP adayı İbrahim Kahraman için yazılan ve sonradan üzerine düzeltme yapılan pusula geçerli kabul edildi.

Bu açık çifte standartla sonuç 18-18 olarak gösterildi ve kura sonucu CHP adayı 'kazandı' ilan edildi.

Cumhur İttifakı temsilcileri, tüm bu usulsüzlükleri meclis tutanaklarına geçirdi.

Ardından İstanbul İdare Mahkemesi’ne idari işlemin iptali davası açıldı.

Mahkeme, AK Parti’nin tüm bu itirazlarını haklı bularak seçim sonucunun yenilenmesine karar verdi.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

AK Parti’nin oyları hukuksuz biçimde geçersiz sayılmıştı.

Mahkeme, bu durumu hukuk ve adalet ilkelerine aykırı buldu.

Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda; tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman’ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.