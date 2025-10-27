Bayrampaşa Belediyesi'nde seçimi AK Parti'nin adayı İbrahim Akın kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gergin başlayan başvekili seçimleri başladığı gibi de gergin devam etti.

Zaman zaman tansiyonun tavan yaptığı salonda, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın geçersiz sayılan oyları nedeniyle ikinci turun sonunda birleşime uzun bir ara verildi.

Dördüncü turun ardından AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimlerinin galibi oldu.

İbrahim Akın: 19 oy

Recep Öztürk: 18 oy

Akşam 18.00'de başlayan seçim süreci gece yarısı son buldu.

İBRAHİM AKIN'DAN İLK MESAJ

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçilen İbrahim Akın, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bugün bir emaneti teslim aldık, bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabahtan itibaren 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getiriyoruz. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok yola devam." ifadelerine yer verdi.

DÖRDÜNCÜ TURDA GERGİNLİĞİ ARTIRAN İTİRAZ

Son tur olan 4'üncü tur oylamada CHP grubu 2 oya yazım yanlışı gerekçesiyle itiraz etti, oylardaki itirazı değerlendiren Meclis Başkanı itirazları kabul etmeyerek oyları geçerli saydı.

CHP grubu seçim sonucunun açıklanmasının ardından bu iki oy için şerh düştü.

EYLÜL AYINDAKİ SEÇİMDE NELER YAŞANDI?

21 Eylül'de yapılan toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

TURLARDA EŞİTLİK BOZULMADI

İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi.

Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.

BAŞKANVEKİLİ KURADA KENDİ ADINI ÇEKTİ

Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.

MAHKEMEDEN "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI

10 Ekim'de Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 şüpheliden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

HASAN MUTLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

16 Ekim'de tutuklama kararının ardından 17 Ekim'de İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.