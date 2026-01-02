Bayrampaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hareketli saatler yaşand.

OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan operasyon derinleşerek devam ediyor.

Savcılık tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla düğmeye basılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve işletmeciler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison hakkında tutuklama kararı verdi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık sevk yazısında, Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison'un şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasındaki "rüşvet" suçuna aracılık ederek Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu'nun üzerine atılı "rüşvet verme" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bekir Önder ve İbrahim Amedi tutuklanırken, Hakan Köse ve Remzi Albayrak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.