CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçiyor

CHP Lideri Özgür Özel parti içindeki muhaliflerden kurtulmanın yolunu arıyor...

İhraç edilmeye hazırlanan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır.

SON GÜNLERİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

Hatırlanacağı üzere CHP'li Çakır, partisinin politikalarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu gündemine bağlı yaşamasını eleştiren Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da partisinin milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi de protesto etmişti.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Süreç bu şekilde devam ederken CHP'den ihracı talep edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Aralık ayının başında CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Bugün ise gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

AK PARTİ'YE GEÇİYOR

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçiyor.

Çakır'a rozetini çarşamba günü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.

MECLİS KOMİSYONUNDA CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİYLE KAVGA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki bir komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum" ifadelerini kullanarak bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

"YATIYORUZ KALKIYORUZ SİLİVRİ..."

Çakır, verdiği bir röportajda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Memleketin sorunlarına çözüm arayacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Ya arkadaş, yani hırsızın partisi olmaz. Yakup Öner 70 bin lira maaşla 5 milyon dolarlık evde oturuyor, 30 milyonluk arabaya biniyor. Ses yok. 10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş, şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek. Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU DA PAYLAŞTI

Çakır, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluklarından bahsettiği" sosyal medyadan paylaştığı videosuna da destek veren isimlerindendi.

GEÇEN YIL 66 BAŞKAN, 11 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl hem muhalefet hem de iktidarda parti geçişleri aralıksız sürmüştü.

AK Parti, geçtiğimiz yıl büyükşehir, ilçe ve belde düzeyinde 66 belediye başkanı ve 11 milletvekilini bünyesine katmıştı.