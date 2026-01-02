Türkiye'de 188 siyasi parti faaliyet gösteriyor: AK Parti ilk sırada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İttifaklar dönemi, genel ve yerel seçimler...

Hareketli siyaset sahnesi, yeni aktörler çıkartırken, yeni hareketlere de alan açıyor.

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

188 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.

20 YENİ PARTİ KURULDU

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 2025 yılı ocak ayı itibariyle 168 olan siyasi parti sayısı 2026 yılının ocak ayı itibariyle 188'e yükseldi.

ÜYE SAYISINDA AK PARTİ İLK SIRADA

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

11 milyon 543 bin 301 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İyi Parti'nin 391 bin 731, DEM Parti'nin 16 bin 228, Saadet Partisi'nin 314 bin 86 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 125 bin 962, Büyük Birlik Partisi'nin ise 113 bin 675 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı da 3 bin 668.

DİĞER PARTİLER

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 105 bin 342, Anavatan Partisi 22 bin 517, Gelecek Partisi 60 bin 494, Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 9, Vatan Partisi 12 bin 311, Zafer Partisi 71 bin 84, Demokratik Sol Parti 22 bin 763, Hür Dava Partisi 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.