Bedelli askerliğe zam geliyor

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Bedelli askerlikte rakam bir kez daha değişecek.

Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen gençlerin beklediği gelişme ise temmuz ayında yaşanacak.

Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak ödeniyor.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

TEMMUZDA 277 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısı ile belirleniyor.

5 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 14.

Bu orana göre yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin liraya çıkacak.

Net rakam ise haziran enflasyonundan sonra belli olacak.

ZAMSIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor

30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar, şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak.

1 Temmuz'dan itibaren başvuranlara ise zamlı tarife uygulanacak.