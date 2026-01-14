Siber suç operasyonlarında 126 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiği bilgisini verdi.

126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 126 şüphelinin 41'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, 16 şüphelinin tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: