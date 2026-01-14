Aranan suçlular ve eski rejim unsurları YPG/SDG saflarına katılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan istihbarat kaynağı, terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG/SDG'nin aranan ve kontrolündeki bölgelere kaçan kişileri bünyesine aldığını söyledi.

Aynı kaynak, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü.

Bu kişilerin SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

"BAZI TERÖR EYLEMLERİ ENGELLENDİ"

Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca YPG/SDG iş birliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı 'terör eylemlerinin' askeri istihbarat birimlerince engellendiği aktarıldı.

İstihbarat kaynağı, PKK mensuplarının bu kişileri kullanarak sivillerin toplandığı alanlar ile Suriye ordusu ve güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini ifade etti.