beIN Sport binasına giren silahlı şahıs korkuya neden oldu

beIN Sports binasında korkutan anlar...

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu.

Saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S. isimli şüpheli girdi.

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı.

İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi.

GÖZALTINA ALINDI

K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.