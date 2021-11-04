Belçika'da vaka sayıları, geçen yıla göre arttı

Günlük koronavirüs vakaları geçen yılın aynı dönemindeki sayıları aşarken, hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında azalma olduğu görüldü.

Belçika’da, koronavirüs vakaları artıyor…

Mevcut vaka sayıları, geçen yılın aynı günlerindeki seviyeyi aştı…

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (Sciensano) verilerine göre, son 7 günlük vaka sayılarının günlük ortalaması 7 bin 758'e çıktı.

Geçen yıl 2-8 Kasım döneminde günlük vaka sayısı 7 bin 715'ti. Vakalar yükselmesine rağmen, ölüm sayıları geçen yılın 10'da 1'i civarında seyretti.

Belçika'da 2020'nin aynı haftasında günde ortalama 205, bu sene ortalama 20,4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YATIŞ ORANLARI DÜŞTÜ

Hastaneye yatış oranlarında ise geçen seneye göre düşüş yaşandı.

2020'nin 2-8 Kasım döneminde günde ortalama 614 kişi hastaneye yatırılırken, bu hafta hastaneye kaldırılan ortalama kişi sayısı, günde 175 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 74’Ü İKİNCİ DOZUNU OLDU

11,4 milyon nüfuslu ülkede, 2021 başında başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar halkın yüzde 88'ine en az bir doz, yüzde 74'üne en az 2 doz aşı yapıldı.

AŞI SERTİFİKASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Belçika hükümeti, vakaların sonbaharda yükselmeye başlamasıyla restoran ve kafeterya gibi işletmelerle kalabalık etkinliklere girişlerde aşı sertifikası gösterilmesini zorunlu hale getirdi.

26 BİN 83 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Belçika'da, bugüne kadar 1,4 milyon vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 26 bin 83 kişi hayatını kaybetti.