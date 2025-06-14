Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Haber Merkezi

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı kapatıldı. El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, olası misilleme endişeleri nedeniyle uçaklarını yolcusuz şekilde yurtdışına tahliye etti. Havalimanı yetkilileri, bu uçakların Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki çeşitli noktalara yönlendirildiğini doğruladı.

BEN GURİON, UÇUŞLARA SÜRESİZ KAPATILDI

İsrail’de sivil havacılıkta alınan bu olağanüstü önlemler kapsamında Ben Gurion Havalimanı, süresiz olarak tüm uçuşlara kapatıldı.

Israir, tahliye işleminin önceden hazırlanan acil durum planının parçası olduğunu belirtirken, El Al uçaklarını belirlenen varış noktalarına gönderdiğini açıkladı. Arkia ise uçaklarının hangi noktalara yönlendirildiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Uçuş verileri, Israir uçaklarının Güney Kıbrıs’a, El Al’ın ise Avrupa’daki farklı havalimanlarına iniş yaptığını ortaya koydu.