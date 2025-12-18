Sevda Türküsev: Müslüman yılbaşı kutlamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025'in son günleri yine yer yıl olduğu gibi benzer bir tartışmaya sahne oluyor.

"Yılbaşı kutlanır mı? Christmas ve yılbaşı aynı şey mi?" gibi sorular etrafında yine hararetli bir tartışma var.

Ensonhaber'in YouTube kanalında gündemi değerlendiren Sevda Türküsev'in de gündeminde bu konu vardı.

Yılbaşı kutlamaları özelinde yurt dışı ve Türkiye kıyaslaması yapan Türküsev, ülkemizdeki kutlamalara anlam veremediğini söyledi.

Türküsev şunları söyledi:

"MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAMAZ, ALKOL ALMAZ"

"Bir Müslüman yılbaşı kutlamaz. Bir Müslüman alkol de almaması lazım fakat ülkemizde Müslümanlar alkol de alıyor. Kendi bileceği iş alkol de alır yılbaşı da kutlar.

"YILBAŞI KUTLAMAK DİNEN CAİZ DEĞİL"

İşin gerçeği dinen caiz değildir.

Christmas kutlayan bile Türkiye'deki gibi kutlamıyor. Onlar evden çıkmıyor. Christmas'ı dini bir şey olarak gördükleri için dua ve aileleriyle birlikte kutluyorlar.

"YURT DIŞINDA KİLİSEDE AYİN, BİZDE DÜĞÜN GİBİ"

Bizde vur patlasın çal oynasın. Onlar kiliselerde ayin falan yapıyorlar.

O insanların inanışı ve 31 Aralık ile hiçbir alakası yok. Bizdeyse yılbaşı kutlaması düğün gibi.

"KUTLANACAK NE VAR"

Niye kutluyoruz? 2025 yılında kutlanacak ne var?

Dünyada bu kadar kötülük varken, orada Gazze dururken neyi kutluyorsunuz?"