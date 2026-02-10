Beşiktaş Kaymakamlığı duyurdu: Slaughter to Prevail ve Behemoth'un konserleri iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplum yapısını hedef alan gösteri ve eylemlere yönelik denetimler devam ediyor.

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek konserlerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması ve toplumun birçok kesimince tepki toplaması nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ve Zorlu Center'da her türlü etkinliklerin 2 gün süreye yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 10 Şubat'ta "Slaughter to Prevail" ve 11 Şubat'ta "Behemoth" isimli grupların Turkcell Sahnesi'nde vereceği konserlere ilişkin yapılan incelemeler neticesinde yasaklama kararı alındığı belirtildi.

"ETKİNLİKLERİN TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE"

Söz konusu konser etkinliklerinin toplumsal değerlerle örtüşmediği ve bu durumun toplumun çeşitli kesimlerinde tepkiye yol açtığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;



Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.



Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;



Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır.

DAVUT GÜL: TOPLUMU İFSAT EDEN FAALİYETLERE İZİN YOK"

Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş Kaymakamlığı'nın açıklamasını alıntılayan Gül, "İstanbul’da toplumu ifsat eden hiçbir faaliyete bugüne kadar izin verilmemiştir ve bundan sonra da verilmeyecektir." dedi.

SATANİZM PROPAGANDASI

"Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" isimli gruplar, "satanizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Doğrudan gençleri hedef aldıkları belirtilen bu grupların konserlerinde, sık sık 'şeytan tasvirleri' yaptığı biliniyor.