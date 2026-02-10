CHP Grup Toplantısı öncesi yer kapma izdihamı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suların durulmadığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partiden istifa etmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve küfrettiğini söylemişti.

Özel'in küfür mesajlarının ortaya çıkmasının ardından gözler, bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda idi.

Özgür Özel'in konuya dair ilk kez açıklama yapacak olması partilileri heyecanlandırdı. Milletvekili sekreter ve danışmanları, toplantıdan bir saat önce salona akın etti.

YER KAPMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

13.30'da başlayacak olan toplantı öncesi kapıya akın eden partililer, salonda en önde yer kapmak için adeta birbirlerini ezdi.

İZDİHAM KAMERADA

Yaşanan izdiham, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kadın danışmanın "Ay sıkıştım. Gerçekten yazık" diyerek tepki gösterdiği de duyuldu.