Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in gözyaşları

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giyim tarzı nedeniyle sosyal medya üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i AK Parti Genel Merkez binasında kabul etti.

Burada konuşan Yalçın, bu zamana kadar başörtüsüyle ilgili toplumsal olarak bölücülük yapılmaması gerektiğini her seferinde anlatmalarına rağmen bu zihniyetin devam ettiğini ifade ederek, "Bugün bir sürü hukuki ve siyasal düzenlemeler yapıldı.

Yasakçılık yapamıyorlar, bugün şükürler olsun üniversitelerimizde, kamu binalarımızda insanlar başörtüleriyle bulunabiliyorlar.

Buna engel olamıyorlar ama maalesef o alçak zihniyet bir yerlerde saklanmış, mevzilenmiş ve mevzisinden çıkacak yerini bekliyor. ‘Biz aslında baş örtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız.

Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz' derlerdi. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını bile hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar.

Meselenin hukuki süreci de başladı İnşallah bizim bu zihniyetle mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları tam da temsil etmesi gerekeni temsil ederek bizim gururumuz oldular." dedi.

AĞLAYARAK ANLATTI

Bu ülkenin bir ferdi olan bir insanın kılık kıyafetinden dolayı hakir görülmesi ve rencide edilmesinin çok üzücü bir durum olduğunu aktaran ve ağlayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN ÜZÜLÜYOR"

"Bir anne evladının tesellisine maruz kalmamalı. Benim oğlumun beni arayıp ‘Anne, bunlara üzülme' demesi üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor.

İnsan üzülüyor. Bu ülkede kılık kıyafetin bir anayasal hak haline gelmesi gerekiyor, bir önce sivil anayasayı geçilsin."

İHRAÇ EDİLDİ

İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.