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Betimar Araştırma son seçim anketini duyurdu

Betimar’ın Ağustos 2025 anketine göre, AK Parti yüzde 33,2 ile birinci parti konumundayken, CHP yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 3,4 puan.

Haber Merkezi Haber Merkezi
02.08.2025 00:53
Betimar Araştırma son seçim anketini duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isabetli tahminleriyle dikkat çeken Betimar Araştırma, yeni ve kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

81 ilde 3000 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'NİN OYLARI GERİLİYOR

Şirketin düzenli yaptığı anketlerde 2023 genel seçimlerinden sonra gerileyen AK Parti'nin yeniden aynı seviyeye yaklaştığı, yerel seçimlerde ise galip çıkan CHP'nin oylarında gerileme olduğu görüldü.

Betimar'ın yapmış olduğu anket sonucu ve diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti – Yüzde 33,2

CHP – Yüzde 29,8

MHP – Yüzde 9,0

DEM – Yüzde 8,6

İYİ Parti – Yüzde 5,3

Zafer Partisi – Yüzde 4,4

Anahtar Parti – Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi – Yüzde 2,8

Türkiye İşçi Partisi – Yüzde 1,5

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