Beykoz Belediyesi'nde bir istifa daha: Başkan yardımcısı görevi bıraktı

CHP'de istifalar devam ediyor.

Şaibeli kurultay ve yolsuzluk davaları, CHP'de büyük yıkıma yol açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan sonra CHP'de moralleri bozacak bir ayrılık daha yaklaşıyor.

Alaattin Köseler'in yolsuzluktan tutuklanmasından sonra Beykoz Belediyesi'nde yapılan oylama ile Başkan Vekili olan Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti.

GÜRZEL VE MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ'YE KATILIYOR

Gürzel'in istifasından sonra 3 meclis üyesi daha partiden ayrılırken istifa edenlerin, AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz belediye meclis üyelerine AK Parti rozeti takacak.

CHP'Lİ YARDIMCI İSTİFA ETTİ

Belediye el değişirken CHP'li yöneticilerin istifaları da başladı.

Bu kapsamda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, istifa ettiğini duyurdu.

Karakaya, CHP çatısı altında siyasete devam edeceğini söyledi.