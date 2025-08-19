Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonunun 9.dalgası geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

24 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, Beyoğlu Belediye Başkan İnan Güney dahil 17 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIK DUYURDU

Bugün son dakika gelişmesini İçişleri Bakanlığı duyurdu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın İnan Güney’in görevinden uzaklaştırılmasına dair açıklaması şöyle:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında “Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.